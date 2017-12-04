Betül Demir: Müzikal hayalimdi

HT Magazin’de yer alan habere göre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan popçu, “Müjdat Hocam’ın koluma taktığı ikinci altın bilezik oyunculuk. Buna bir müzikalle başladım. Müzikal oynamak hayalimdi. Sanırım ömrümün sonuna kadar bu işi de yapacağım” diye konuştu.



betül demir