Betül’e ilik için Türkiye seferber

İstanbul Kâğıthane’de yaşayan İsmihan (29) ve Duran Tongal (35) çiftinin 9 yaşındaki kızları Betül’e, 5 ay önce geniz eti ameliyatı için gittiği hastanede akut miyeloid lösemi (AMS) teşhisi konuldu.

Betül’e destek için Türkiye seferber oldu. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; özel bir firmada kaynak ustası olarak çalışan baba duran Tongal, kızı için sosyal medyada mücadele başlattı. Binlerce kişiye ulaşan Tongal, insanlardan Kızılay’a gidip kök hücre bağışçısı olmasını istedi. Tongal, 10 şubat’taki Beşiktaş-Karabükspor maçında da pankart açtı.

Beşiktaş yönetimi, kulübün resmi hesabından babanın pankartını paylaştı. Betül ise paylaştığı videoyla herkesi duygulandırdı. Betül’ün paylaştığı videoyla yaptığı bağış çağrısına bir destek de Haluk Levent’ten geldi. Baba Tongal’ı arayan Levent, genel başkanlığını yaptığı AHBAP’ı harekete geçirdi. AHBAP, Betül için Türkiye genelinde bir ilik bağışı kampanyası başlatma kararı aldı. Levent, kampanyayı “Betül için AHBAP Yönetim Kurulu toplanıyor. Bu hafta Türkiye genelinde Betül için kampanya başlatacağız” tweet’iyle duyurdu.

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