Beyaz çikolatalı brownie malzemeler

100 gram eritilmiş tereyağı

250 gram bitter çikolata

150 gram toz şeker

3 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

150 gram un

1 tutam tuz

200 gram beyaz çikolata

Beyaz çikolatalı brownie nasıl yapılır?

Bir tencerede tereyağını eritin, üzerine bitter çikolataları ilave edip eriyene kadar karıştırın. Farklı bir kapta yumurta, ve toz şekeri iyice köpürene kadar çırpın. Yumurtalı karışımın içerisine azar azar çikolata ve tereyağ karışımını ekleyin ve karıştırın. Karışıma vanilya, un ve tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Pişireceğiniz kalıbı tereyağ ile yağlayın ve pişirme kağıdını da yağlanmış kalıbın üzerine yerleştirin.

Karışımın yarısını kalıbın içerisine dökün ve beyaz çikolataları üzerine dizin. Kalan brownie harcını beyaz çikolataların üzerine ekledikten sonra spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin ve fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Arzuya göre üzerini çikolata sos ile süsleyin. Beyaz çikolatalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...

Beyaz çikolatalı brownie

Beyaz çikolatalı brownie tarifi

Beyaz çikolatalı brownie malzemeleri

Beyaz çikolatalı brownie nasıl yapılır

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