Beyaz eşya, mobilya ve konutta indirimli vergi için son 12 güne girildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın "Süreyi uzatmayacağız" dediği beyaz eşya, konut ve mobilyada indirimli vergi uygulaması 30 Eylül'de sona eriyor. Bu üç sektörde 1 Ekim'den itibaren eski vergi oranlarına dönülecek.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre mobilyada KDV yüzde 8'den 18'e çıkacak, geçici olarak sıfıra indirilen beyaz eşyadaki özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 6.7 oranına yeniden dönülecek. Konutta yüzde 1 ve 8'e indirilen KDV de yeniden yüzde 8-18'e yükseltilecek. Ancak TÜİK verileri ve Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksi, ekonomiyi canlandırmaya yönelik alınan vergi indirimi uygulaması sonrası önce fiyatlarda düşüş yaşandığını ancak daha sonra talebin canlı olması dolayısıyla fiyatların indirim öncesi seviyeyi de geçtiğini ortaya koydu.

CANLANMA TAMAM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, beyaz eşya ve mobilyada fiyatlar, vergi indiriminin başladığı şubat ayında bir önceki yılın altına indi. Ancak, izleyen aylarda tekrar artmaya başlayan fiyatlar ağustos ayı itibarıyla ocak ayının da üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın "Yeni Konut Fiyat Endeksi" de vergi indirimini izleyen aylarda artışını sürdürdü. Örneğin Ocak 2017’de ortalama 203 lira olan masa fiyatı şubatta indirimin ardından 195 liraya düştü, ağustosa gelindiğinde de fiyat 220 liraya yükseldi. Ocak ayına göre artış yüzde 8.2 oldu. Buzdolabı fiyatı ise 1.526 lirayken şubatta 1.497 liraya düşüp, ağustosta ise ocağa göre yüzde 4.4 artışla 1.593 liraya çıktı. Yeni konut fiyatında ise şubat ayı dahil çıkış gözlendi. Konut fiyat endeksi 217 lirayken, şubatta 221 liraya, ağustosta ise yüzde 5 yükselişle 228 liraya çıktı.

1 EKİM’DEN SONRA İSTEYEN SATICI YANSITMAYABİLİR

1 Ekim’den itibaren mobilyada yüzde 18 KDV uygulanacak. Arsa metrekare fiyatı bin liranın üzerinde olan 150 metrekarenin altındaki lüks ve birinci sınıf inşaat grubunda yer alan konutlarda KDV yüzde 8’den 18’e çıkacak. Arsa metrekare fiyatı 500- bin lira arasındaki konutlarda ise KDV yüzde 1’den yüzde 8’e yükselecek. Beyaz eşyada da yüzde 6.7 ÖTV uygulamasına dönülecek. 1 Ekim’den itibaren üretici ve satıcılar ya vergi artışını fiyatlara, dolayısıyla tüketiciye yansıtacaklar, ya da vergideki artışı sineye çekip tüketiciden eski bedeli talep etmeye devam edecekler.

ŞUBATTAKİ FİYAT DÜŞÜŞLERİ KLİMA VE KONUTTA YAŞANMADI