Beyaz eşyada akıllı üretim devrimine destek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi" başlığında sunulan Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi projesi desteklenecek projeler arasına girmeyi başardı.
BEYSAD'ın başvuru sahibi olduğu ve TÜSIAD işbirliğiyle de desteklenen proje kapsamında Özyeğin Üniversitesi bünyesinde Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi kurularak başta KOBİ'ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere hizmet verilmesi hedefleniyor. Söz konusu merkez, KOBİ'lerin Sanayi 4.0 dönüşümündeki engellerin azaltılması, Sanayi 4.0 dönüşümüne sürdürülebilirlik kazandırılması, bu kapsamda üretim süreçlerinde verimliliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi konularında önemli katkılar sağlayacak.
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk proje hakkında “Sanayi 4.0 konusunda disiplinler arası bir araştırma odağının üniversitemiz içerisinde oluşturulmasının, günümüzün bu hayati önemdeki gelişmesine büyük katkılar sağlayabileceği açıktır. Sanayi 4.0 araştırma odağı üniversitemizin toplum için bilgi üretme ve uygulama misyonu ile tam olarak örtüşüyor ve hali hazırda çok sayıda başarılara imza atmış olduğumuz üniversite-sanayi işbirliklerimizi de önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyor. Merkez ilk etapta bu önemli sektörün global rekabette kalabilmesi için Sanayi 4.0 tekniklerinin kullanılmasını adresleyecek ve akabinde edinilen deneyimin bütün reel üretim sektörlerine yaygınlaştırılmasını hedefleyecek” şeklinde konuştu.
Özyeğin Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reha Civanlar, “Araştırma üniversitesi olmamız ve Sanayi 4.0' ın neredeyse tüm bileşenlerinin öğretim üyelerimizin global düzeydeki uzmanlık alanları içerisinde olması, üniversitemiz bünyesinde böyle bir merkeze başarıyla ev sahipliği yapabileceğimiz konusunda bizlere güven veriyor. BEYSAD ve TÜSİAD ile birlikte, Avrupa Birliği ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulması planlanan Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezimizin, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarını en kısa zamanda etkin sonuçlara ulaştırabileceğine inanıyorum.” dedi.
BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir de şöyle konuştu:
"Merkezde kurulacak teknik altyapı ve verilecek hizmetler ile dönüşüm strateji danışmanlığı verileceğini, fayda maliyet analizlerinin ve fizibilitelerin mevcut ekipmanlar üzerinde hızlı pilot denemeler ile kolaylaşacağını, öncü firmaların yapacağı pilot projelerin sektörde yayılımı kolaylaştıracağını ve firmaların üniversite - sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge kapasitesinin artacağını düşünüyoruz. Proje ile lokal çözüm ortaklarının gelişmesi için özellikle beyaz eşya sektöründe Sanayi 4.0 odaklı projelerin start-up'larının desteklenip, sonuçta tüm sektörü kapsayan bir ekosistem yaratılması amaçlanıyor. Eğitimin yanı sıra akıllı üretim modülü ile robot teknolojisi, internet uygulamaları, simülasyonların birlikte çalıştırılması hedefleniyor. Mükemmeliyet merkezinin sektörümüze güç katacağını düşünüyoruz."
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