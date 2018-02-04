Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında Felaket Tellalı lakabı ile üne kavuşan ses sanatçısı Onur Akay, 1970'li yılların en popüler gruplarından biri olan Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt’un vefat ettiğini duyurdu.
1976 yapımı ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden, Adile Naşit’in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘Sen Gidince Bak Neler Oldu’ isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler’in dördüncü solisti Sevil Özyurt’un 13 gün önce defnedildiğini duyuran Akay, “Sen Gidince Bak Neler Oldu isimli şarkıyı mutlaka hatırlayacaksınız. İşte o şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler’in dördüncü solisti Sevil Yaprakgül, Ocak ayında ani bir kalp krizi geçirerek vefat etti ve 21 Ocak 2018 Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Sevil Yaprakgül, ‘Beyaz Kelebekler’in solistliğini yaptığı dönemde Sevil Özyurt olarak tüm yurtta tanınmıştı ama maalesef ölümünü kimse duymadı. Zeki Müren’den Muazzez Abacı’ya, Türkân Şoray’dan Filiz Akın’a herkesin saçına eli değmiş ünlü kuaför Muammer Yaprakgül’le evlenen Sevil Özyurt, gruba ve sahnelere veda etmişti. Mekânı cennet olsun inşallah.” yazdı.
‘Beyaz Kelebekler’ 1975 yılında Ercüment Ateş'in bestelediği "Sen Gidince" adlı bu şarkıyla, Hollanda plak listelerinde bile bir numaraya kadar çıkmıştı.
SEVİL ÖZYURT KİMDİR?
Sevil Özyurt 1960'lı yılların sonunda Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyan Rıfat Eke, Altan Eke, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç tarafından kurulan Beyaz Kelebekler adlı gruba 1975 yılında dahil oldu.
Grup Ercüment Ateş'in bestelediği ve kendisinin seslendirdiği Sen Gidince adlı şarkıyla Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.
Sevil Özyurt daha sonra yerini Semra İleten'e bıraktı.
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