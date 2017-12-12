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“Pişerken etrafı kaplayan o kokusu olmasa!”

Pek çok kişinin ‘beyaz lahana’ denilince ilk olarak bu sözler dökülüyor dudaklarından. Oysa pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler beyaz lahanayı daha kıymetli yapıyor. Zengin vitaminler, mineraller ve güçlü içerikleri onu doğanın kış aylarındaki mucizevi besinlerinden biri kılıyor.