“Pişerken etrafı kaplayan o kokusu olmasa!”
Pek çok kişinin ‘beyaz lahana’ denilince ilk olarak bu sözler dökülüyor dudaklarından. Oysa pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler beyaz lahanayı daha kıymetli yapıyor. Zengin vitaminler, mineraller ve güçlü içerikleri onu doğanın kış aylarındaki mucizevi besinlerinden biri kılıyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “İçeriğindeki kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa karşı koruyucu etki yapar. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından dikkatli kullanılmalı" diyor.
HİPERTİROİDİSİ OLANLAR TÜKETMESİN!
İpek Ertan, hipertiroidisi olanlar için de ayrıca uyarıda bulunuyor; "Yapısında bulunan bazı maddeler tiroit bezlerinin çalışmasını yavaşlatır. Bu nedenle hiptiroidisi olan yani tiroitleri az çalışan kişiler tarafından fazla tüketilmemeli. Haftada iki kez tüketilmesi uygundur.”
ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUYOR
C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor
Beyaz lahananın 100 gramı, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyük.
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