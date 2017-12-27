Beyaz Saray bu hafta içerisinde dramatik bir değişikliğe sahne olacak. Yapının güney bahçesinde bulunan ve 1800'lü yıllarda dikildiği belirtilen manolya ağacının bu hafta içerisinde kesilmesine karar verildi. Sayısız tarihi olaya şahitlik eden manolya ağacı 1828 yılında dikilmişti ve geçen sürede Beyaz Saray'ın sembollerinden biri olmuştu.

Beyaz Saray'ın açıklamasında dev manolyanın kesilmesi kararının, hastalığı konusunda uzman görüşlerinin alınmasının ardından First Lady Melania Trump tarafından alındığı belirtildi. Açıklamada, ağacın ömrünün uzatılması için her türlü seçeneğin masaya yatırıldığı ancak kesilmesinin en doğru karar olacağı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

MANOLYA AĞACININ HİKAYESİ

1828 yılında başkanlık yarışını kazanan Andrew Jackson, seçimlerden yalnızca birkaç gün sonra eşi Rachel'ı kaybedince büyük bir üzüntü yaşadı. Tarihçilere göre Jackson, ülkede ayrılık yaratan seçim kampanyasının eşinin zamansız ölümüne katkıda bulunduğuna inanıyordu.

Beyaz Saray'da yönetimi devralan Jackson, Tennessee'de bulunan çiftliğindeki eşinin en sevdiği manolya ağacından bir filizi Beyaz Saray'ın bahçesine diktirdi. Ve sonraları Jackson Manolyası olarak anılan o filiz, dev bir manolya ağacına dönüşerek bugünlere kadar geldi.

Beyaz Saray ile özdeşleşen Jackson Manolyası, 1928'den 1998'e kadar 20 dolarlık banknotların üzerinde yer almıştı. Bunun yanı sıra, 1994 yılında Beyaz Saray bahçesine düşen küçük bir uçak ağaca bir parça hasar vermişti.

Eski First Lady Michelle Obama, 2009 yılından itibaren bu ağaçtan elde edilen fideleri ABD'nin dört bir yanına göndererek dikilmesini sağlamıştı. 2016 yılında ise ABD Başkanı Barack Obama, ağaçtan alınan fidelerin bir bölümünü resmi ziyaret için gittiği Küba'ya götürerek, orada dikmişti.

Beyaz Saray bahçesinde sayısız tarihi olayın arka planında yer alan manolya ağacından alınan sağlıklı bazı tohumların özel bir serada büyütüldüğü ve bu fidanlardan birinin yakın zamanda ağacın kaldırıldığı yere yeniden dikileceği bildirildi.

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