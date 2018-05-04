ABD Başkanı Donald Trump sahne adı Stormy Daniels olan Stephanie Clifford'a (39) susması için 130 bin dolar (550 bin TL) ödediği iddialarını uzun süre reddettikten sonra dün doğruladı.

Trump, Twitter'da Clifford'a 2016'da, başkanlık kampanyası sürerken 130 bin doları ödeyen avukat Michael Cohen'e "parayı verdiğini" yazdı. Ancak Trump, söz konusu ödemeyi kampanyasına yapılan bağışlardan karşıladığı iddialarını yalanladı. Trump'ın açıklaması kısa süre önce onun savunmasını üstlenen New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin aynı yöndeki açıklamalarının ardından geldi.

Giuliani, Trump'a yakınlığıyla bilinen FoxNews'ta paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları avukatı Michael Cohen'e ödediğini belirtmişti. Cohen, parayı kendisinin ödediğini açıklamış ancak Başkan Trump, ödemeyle alakasının olmadığını savunmuştu.

NEDEN AĞIZ DEĞİŞTİRDİ?

Başkan Trump'ın açıklamaları, Clifford'un açtığı davada yeni bir stratejiye işaret ediyor. Clifford, önce susması için tehdit edildiğini söylemiş, ardından Twitter'da iddiaları reddedip alaya alan mesajlar atan Başkan Trump'a karşı hakaret davası açmıştı. Clifford'un iddiaları üzerine FBI tarafından açılan soruşturmada Cohen'in ofisine baskın düzenlenmiş, 12 cep telefonu ve bazı belgelere el konulmuştu. Trump, bugüne kadar bu konuda yeminli ifade vermedi. ABD'de yeminli ifadede yalan söylemek büyük suç. FBI ajanları Trump ile Cohen arasında, Clifford'un susturulması için para ödendiğine dair kanıt bulursa, Trump mahkeme karşısında yeminli ifade vermek durumunda kalabilir ve yalan ifadeye başvurursa koltu- ğundan olabilir. Nitekim Giuliani, böyle bir belgeyi gördüğünü söyledi.

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