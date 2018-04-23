Beyaz Saray Kuzey Kore'nin nükleerden arınmakla ilgili ciddi harekete geçmediği sürece yaptırımların kaldırılmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray bası sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeden önce baskıların azalabileceğini belirtti ancak eski yönetimlerin yaptığı hataya düşülmeyeceğini de vurguladı.

Sadece verilen sözlere bakarak adım atmayacaklarını belirten sözcü, şu anda Kuzey Kore'nin bazı adımlar attığını gördüklerini , bununla birlikte ilerlenmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Cumartesi günü Kuzey Kore nükleer deneme ünitelerini kapatacağını ve uzun menzilli balistik füze denemelerini sonlandıracaklarını açıklamıştı.

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