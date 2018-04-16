Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, "ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik." açıklaması Washington'da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD'nin (Suriye'deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ'ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esad rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Esad rejimine savaş açmadığını kaydederek, Fransa'nın düşmanının 2015'te Paris saldırılarını düzenleyen terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER