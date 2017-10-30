Beyaz Saray'dan 'Rusya soruşturması' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde görev alan 3 eski yardımcısının Rusya soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkmasını, "Bugünkü iddiaların, Başkan Trump, Trump'ın seçim kampanyası ve kampanya aktiviteleriyle hiçbir ilgisi yok." sözleriyle değerlendirdi.
Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Rusya soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtladı.
AA'nın haberine göre; Sanders, Trump'ın seçim dönemindeki kampanya menajeri Paul Manafort ve Manafort'un iş ortağı ve kampanyadaki yardımcısı Rick Gates'in Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından suçlanması ve Trump'ın o dönemdeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos'un da Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan ifade verdiğini kabul etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"TRUMP'LA HİÇBİR İLGİSİ YOK"
Sanders, iddiaların Trump-Rusya bağlantısını gösterdiğine yönelik söylemleri kesin bir dille reddederek, "Bugünkü iddiaların Başkan Trump, Trump'ın seçim kampanyası ve kampanya aktiviteleriyle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.
Manafort ile ilgili olarak Mueller'in yaptığı suçlamaların Trump'ta herhangi bir rahatsızlık meydana getirmediğini belirten Sanders, "Manafort ve diğerleriyle ilgili olarak gündeme gelen suçlama ve iddialar, Trump'ın seçim kampanyasından önce olan şeyler." değerlendirmesini yaptı.
"PAPADOPOULOS'UN ROLÜ ÇOK SINIRLIYDI"
Sanders, Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos'un, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etmesiyle ilgili de yorum yaptı. Sözcü, "Papadopoulos'un Trump'ın seçim kampanyasındaki rolü çok sınırlıydı ve gönüllü bir pozisyonda bulunmuştu. Yaptıkları kendisini bağlar ve kendi inisiyatifiyle yapmıştır." ifadesini kullandı.
Sanders ayrıca Trump'ın, Mueller'in Rusya soruşturmasına herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğini, savcıyı görevden almayı düşünmediğini, ancak soruşturmanın bir an önce tamamlanıp sona ermesi gerektiğine inandığını söyledi.
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