Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Suriye'de rejimin düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Esad rejiminin masum sivillere karşı düzenlediği kimyasal silah saldırısı ürkütücü. Saldırıdan etkilenen çocukların görüntüleri tüm medeni dünyayı şok etmiştir. Bu durum, Esed rejiminin önceki kimyasal saldırılarıyla tutarlılık göstermektedir." ifadesini kullanan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu eylemlerden dolayı Rusya ve İran'ın da sorumluluk taşıdığını dile getirdiğini hatırlattı.
"RUSYA, YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İHANET ETMİŞTİR"
AA'nın haberine göre Sanders, Esad rejiminin kimyasal silah saldırısında Rusya ve İran'a da işaret ederek, "Onların desteği olmadan bu eylem gerçekleşemezdi. Ayrıca Başkan, Rusya'nın, Esed rejiminin kimyasal silah programını sona erdirme anlamındaki yükümlülüğüne ihanet ettiğini de ifade etmiştir. Bunun karşılığında ödenecek bir bedel olacaktır." şeklinde konuştu.
Sanders, "Uluslararası toplumdan saldırıyla ilgili ellerindeki tüm bilgileri paylaşmasını ve failleri sorumlu tutmasını bekliyoruz. Ayrıca Suriye rejimi ile Rusya'ya, saldırının yapıldığı bölgenin uluslararası tıbbi yardıma ve uluslararası gözetime açılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.
SURİYE'DEN ÇEKİLME TARTIŞMASI
Bir gazetecinin, Trump'ın bir süre önce "Suriye'den geri çekilmek istiyoruz." açıklamasını yaptığı, şimdi ise kimyasal saldırıdan dolayı rejimin hesap vermesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var?" sorusuna Sanders, şu yanıtı verdi:
"Başkan, Suriye'de DEAŞ'ı tamamen yendikten sonra askerlerimizin eve dönmesini istiyor. Ancak aynı zamanda Esed'in kimyasal silah saldırılarından caydırılmasını da istiyor. Askerlerimizi geri çekme sinyali vermemiz, faillerin sorumlu tutulması kabiliyetimizi azaltmayacaktır."
"Geri çekilme" ile "failleri sorumlu tutma" işinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu kaydeden Sanders, ayrıca Trump'ın Rusya'ya karşı sadece son günlerde değil, daha önce de "sert" olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'da sabah saatlerinde yapılan kabine toplantısında, Esad rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.
24 ila 48 saat içinde Suriye'deki kimyasal saldırının ardından ne yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini söyleyen Trump, sorumluların ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etmişti.
Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili acil toplantıya çağrıldığı açıklanmıştı.
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