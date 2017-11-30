NYT: Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı birkaç hafta içinde değiştirecek!

ABD'li yayın organı New York Times, Beyaz Saray'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın CIA direktörü Mike Pompeo ile birkaç hafta içinde değiştirilmesini planladığını iddia etti.

CIA Direktörü Mike Pompeo yerine ise son dakika haberi olarak Senatör Tom Cotton'un geleceği belirtildi.

Gazete, Başkan Trump'ın Tillerson'u değiştirilmesi için nihai onayı verip vermeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

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