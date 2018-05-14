Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah,'' Gazze'de bugün yaşanan şiddetin farkındayız. Bu trajik ölümlerin sorumluluğu HAMAS'a aittir. HAMAS bilinçli olarak bu sonucu doğuracak provokasyonlarda bulunmaktadır. İsrail'in kendini savunma hakkı bulunmaktadır'' dedi.

Sözcü ayrıca Gazzedeki şiddet olaylarının ve elçiliğin taşınmasının barış planını etykilemeyeceğini idia etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER