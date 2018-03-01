Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi.
İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Hicks bir önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde 2016'daki seçimlere Rusya'nın müdahalesine yönelik soruşturma kapsamında ifade vermişti. Kapalı kapılar ardından ifade veren Hicks'in ifadesi 8 saat sürmüştü.
İSTİFA GEREKÇESİ AÇIKLANMADI
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.
Son üç yıldır bazı katmanlarda Donald Trump'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.
KOLTUĞUNU HEMEN TERK ETMEYECEK
Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.
Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.
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