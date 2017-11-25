Beyaz Saray ve ABD Dışişleri arasında Ivanka çatlağı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki gerilimin ortasında kaldı.

CNN'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Hindistan'da yapılacak Küresel Girişimcilik Zirvesi'ne üst düzey bir heyet göndermeyecek. Bakanlığa yakın kaynaklara göre, bu kararın arkasında Ivanka Trump'ın Hindistan'daki zirvede bir heyete başkanlık edecek olması yatıyor.

Konuyla ilgili konuşan bir Dışişleri yetkilisi, "Tillerson ve ekibi oraya üst düzey kimseyi göndermek istemiyor çünkü Ivanka'yı desteklemek istemiyorlar. Rex Tillerson'un başkanla başka problem istemediği zamanda, Beyaz Saray ile bakanlık arasında başka bir uçurum" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa yakın kaynaklar Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın dış politikada oynadıkları rolden dolayı rahatsız olduğunu ve bu nedenle Hindistan'a gidecek ekibi tüm detaylarıyla kendisinin belirlediğini söyledi.

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert ise, "Bakanlık, kadının ekonomik olarak güçlenmesi ve girişimciliği konusunda destek verme sözüne bağlı. Ve zirve bu konuların önemini vitrine çıkarmak için iyi bir fırsat." şeklinde konuştu.

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