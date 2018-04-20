Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Cuma geceleri ekrana gelen Beyaz Show'un 20 Nisan 2018 tarihli yayınına konuk olacak isimler Deniz Seki, Metin Hara, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Cumali Akgül, Yankı Alper, Aslı Can ve Can Altıntaş oldu. Beyaz Show 20 Nisan 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te.

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oluyor.

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