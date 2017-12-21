Beyaz Show konukları kimler? Her Cuma akşamı Kanal D'de seyircisinin karşısına çıkan Beyaz Show canlı yayınla yarın ekranlara gelecek. Beyaz Show takipçileri bu haftaki konukları merak ediyor. Peki, 22 Aralık 2017 Beyaz Show konukları kimler? İşte Beyaz Show'un bu haftaki konukları ve fragmanı...

BEYAZ SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 22 ARALIK 2017

Beyaz Show şahane konuklarla yarın seyircisiyle buluşacak. Dövüş sanatlarının ustası Jean Claude Van Damme, Siyah İnci dizisiyle ekranda boy gösteren Tolgahan Sayışman, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, pop müziğin sevilen ismi Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu Beyaz Show'un bu haftaki konukları.

Beyaz Show 22 Aralık 2017 fragmanı;

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