Geçtiğimiz hafta Beyaz Show'un yeni sezonda yayından kaldırılacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ortaya atılmasında ki sebep ise Doğan Holding'in satışıyla ilgili olduğu yönündeydi.



BEYAZ SHOW BİTTİ Mİ? KANAL D YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA



Kanal D yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı: "Son günlerde Beyazıt Öztürk‘ün Kanal D'den ayrıldığına dair çıkan haberler asılsızdır. 22 yıldır ekran yüzümüz olan Beyazıt Öztürk ile bundan sonrası için de görüşmelerimiz devam etmektedir."

açıklamasıyla iddialar yalanlandı.

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