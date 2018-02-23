Beyaz Show'un bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Beyaz Show her hafta cuma akşamları renkli konuklarıyla izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor. Ancak Beyaz Show'un bu akşam yayınlanması beklenen bölümüne ait bir fragman henüz paylaşılmadı. Beyaz Show'u yakından takip eden izleyici de bunun üzerine internette Beyaz Show yok mu? araması yapılıyor. İşte Beyaz Show'a dair detaylar...

BEYAZ SHOW BU AKŞAM YOK MU? - 23 ŞUBAT 2018 CUMA

Beyaz Show'un bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümüne dair fragmanın, hafta içerisinde yayınlanmaması, izleyiciye "Beyaz Show bu akşam yok mu?" sorusunu düşündürttü. Kanal D yayın akışında da Beyaz Show yer almıyor. Ancak resmi olarak Beyaz Show'un yayınlnaıp yayınlanmayacağına dair herhangi bir açıklama da bulunmuyor. Beyaz Show yeni bölümüne dair detaylar geldikçe sizlerler paylaşmayı sürdüreceğiz.

BEYAZ SHOW SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat Göçer, programın giriş bölümünde kendi şarkılarından yaptığı potpuriyle hızlı bir giriş yapmış oldu ve dinleyen herkesi mest etti.

Beyaz, Hafta içi gönderdikleri mesajlarla hem Ferhat Göçer’i hem de Evrim Akın’ı baskı altına alan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarının yaptıklarını açıkladı. Miray ve Boran’ın arasına kimsenin oturmamasını tembihleyen hayranların istediği şeyin tam tersini yapan Beyaz, herkesi güldürdü.

Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı.

“Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı.

“Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu.

Geçtiğimiz dönemde amatör küme maçında 35 gol yiyen ve videosu sosyal medyada fenomen olan Muhammet Ayrıçay anlattıklarıyla ve yaşadıklarıyla herkesi hem hayret ettirdi hem de güldürdü.

Evrim Akın gece boyunca hem güzelliğiyle hem de tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Ferhat Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk katarken, herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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