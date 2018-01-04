Beyaz Show bu hafta yayınlanacak mı

Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı talk show programı Beyaz Show'un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı ve bu gelişme üzerine Beyaz Show'un da yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Beyaz Show bu hafta var mı? Beyaz Show yayınlanacak mı?
BEYAZ SHOW BU HAFTA YAYINLANACAK MI?
6 Aralık 1996'dan bu yana ekrana gelen Beyaz Show, Cuma geceleri Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'un yarın akşam yayınlananıp yayınlanmayacağı da büyük merak konusu.
Kanal D'nin yayın akışında Beyaz Show yer almıyor ve bu hafta Beyaz Show'un yayınlanmayacağı görüntüleniyor. İşte 5 Ocak Kanal D yayın akışı;
06:45 - Kanal D ile Günaydın Türkiye
09:00 - Hıçkırık
10:00 - Magazin D
11:30 - Nursel'le Evin Tadı
12:45 - Ekip Şahane
15:00 - Hıçkırık
16:00 - Arak Sokaklar
18:45 - Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 - Elimiz Mahkum
22:15 - Mandıra Filozofu
00:00 - Beyaz Show (tekrar)
02:15 - Mandıra Filozofu
03:45 - Kesişen Yollar
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