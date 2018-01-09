Beyaz Show, Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan Beyaz Show, geçen hafta yılbaşından dolayı yayınlanmamıştı. Merakla beklenen Beyaz Show'un bu haftaki (12 Ocak 2018 cuma) konukları da belli oldu.

BEYAZ SHOW BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER - 12 OCAK CUMA

Beyaz Show'a bu hafta şarkıcı Koray Avcı, "Deliha 2" filmi oyuncuları Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil ile güzel haber spikeri Gözde Atasoy konuk oluyor.

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Beyaz Show konukları

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Beyaz Show 12 ocak konukları

Beyaz Show bu hafta konuklar

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