Sunuculuğunu Beyaz Öztürk'ün yaptığı ve 20 yılı aşkın süredir ekrana gelen Beyaz Show programının bu haftaki konukları da belli oldu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla birlikte belli olan Beyaz Show konukları arasında yine sürpriz isimler bulunuyor. İşte 23 Mart Beyaz Show konukları...

BEYAZ SHOW KONUKLARI

Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yarın akşam ekrana gelecek olan Beyaz Show'a Fatih Erkoç, Birce Akalay, Yılmaz Vural, Oğuzhan Uğur ve Deniz Cengiz konuk olacak.

Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, Siyah Beyaz dizisinin başrolü Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Deniz Cengiz konuk oluyor.

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