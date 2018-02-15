Beyaz Show’a bu hafta; Ferhat Göçer, Evrim Akın, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor! Beyaz Show 16 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Ferhat Göçer, ünlü sunucu oyuncu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor.

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