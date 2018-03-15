Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. Beyaz Show'un 16 Mart fragmanı yayınlandı. Beyaz Show konukları kimler? İşte 16 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı...

Beyaz Show konukları kimler?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a bu hafta arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak konuk oluyor.

İşte Beyaz Show 16 Mart fragmanı;

Beyaz Show'da geçtiğimiz hafta neler oldu?

Programın açılış bölümünde Candan Erçetin, muhteşem sesiyle söylediği ‘Git’ ve ‘Unutma Beni’ şarkılarıyla seyirciyi adeta büyüledi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir gece boyunca yaptıkları esprilerle hem televizyon başındakileri hem de stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu. Beyaz’ın sürprizleri bu bölümde de hız kesmeden devam etti. Yanına Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i alıp Eskişehir’deki Balmumu Heykel Müzesi’ne giden Beyaz ziyaretçilere unutulmaz bir şaka yaptı. Komik üçlü müzenin içinde heykel gibi davranırken bir anda gelenleri korkutunca olanlar oldu. Önce korkan daha sonra ise heykellerin gerçek olduğunu gören ziyaretçilerin tepkileri görülmeye değerdi.

Haftaiçi’nde sosyal medyada fenomen olan bir videonun kahramanı daha Beyaz Show’daydı. Ehliyetinin evde unuttuğu için şehirlerarası yolda gördüğü polis arabası maketini gerçek sanıp 1,5 saat boyunca gitmesini bekleyen Burhan Çakmak anlattıklarıyla herkesi güldürdü.Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in Acapella Boğaziçi grubuyla canlı olarak söylediği ‘Yaradana Kurban’ şarkısı stüdyodakileri coşturdu.Beyaz’ın elbette Candan Erçetin’e de bir sürprizi vardı. Beyaz, Candan Erçetin’in ilk çıkışını yaptığı ‘Umrumda Değil’ şarkısındaki meşhur sandalye pozuna yaptığı VTR ile ‘Yeni bir atışma mı başlıyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

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