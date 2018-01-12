Beyaz Show, bu akşam da Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelecek. Beyaz Show'un bu haftaki konukları izleyici tarafından merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Beyaz Show'un hafta içi bir fragmanı yayınlandı.

BEYAZ SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI (12 OCAK 2018)

Merakla beklenen Beyaz Show'a bu hafta şarkıcı Koray Avcı, "Deliha 2" filmi oyuncuları Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil ile güzel haber spikeri Gözde Atasoy konuk olacak. Beyaz Show bu akşam 23.45'te ekranlara gelecek.

BEYAZ SHOW FRAGMANI

Beyaz Show'un bu haftaki fragmanı şöyle...

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Beyaz Show konukları

Beyaz Show yeni bölüm

Beyaz Show bu haftaki konukları

Beyaz Show 12 ocak konukları

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