Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllardan beri ekranlarda olan talk-show programı Beyaz Show içni yeni sezon büyük heyecanla bekleniyor. Yeni sezonunda canlı yayınla ekranlara gelecek olan Beyaz Show'un yeni sezon ilk programı bu akşam ekranlarda olacak. Beyaz Show takipçileri ise merakla internet üzerinde "Beyaz Show konukları kimler?" ve "Beyaz Show saat kaçta?" aramalarını yapıyor. İşte Beyaz Show'un konukları ve detaylar...

BEYAZ SHOW KONUKLARI

Beyaz Show, yeni sezonuna bu akşam yayınlanacak olan programla başlayacak ve izleyenleriyle buluşacak. Sezon finali yaptığı günden beri büyük merakla beklenen Beyaz Show'un bu akşamki programında sürpriz konuklar yer alacak. İşte Beyaz Show'un konukları...

Simge Sağın

Murat Yıldırım

Özge Gürel

Acun Ilıcalı

Yıllardır ekranlarda izleyicisiyle buluşan talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonu 27 Ekim Cuma akşamı (yarın) başlayacak ve saat 22:30'da canlı olarak Kanal D'de olacak.

Bilindiği üzere Beyaz Show ilk olarak 6 Aralık 1996 tarihinde ekranlara gelmişti ve o günden bu yana tam 21 yıldır Cuma akşamları izleyenleriyle buluşmuştu. Yeni sezonda da ekranlarda olacak Beyaz Show'da yine birbirinden farklı konuklar ve eğlence izleyicileri bekliyor.

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Beyaz Show konukları

Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Beyaz Show saat kaçta