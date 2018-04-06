Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yıllardır ekranların eğlence programı olarak tahtını kimseye kaptırmayan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a dair detaylar haberimizde. Beyaz Show Cuma akşamı saat 23.45'te ekranlarda olacak.

BEYAZ SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Beyaz Show'un bu haftaki konukları yine birbiirnden eğlenceli. Bu akşam ekranlara gelecek Beyaz Show'da Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, ünlü oyuncu sunucu İlker Ayrık, Digital İlüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oluyor.

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, Okan Kurt ile yaptığı evlilikten sonra "Kurt" soyadını aldı. Çiftin bir kız çocukları var. Şarkıcı ve eski manken Demet Akalın, Pop müzik alanında çıkarttığı albümler ile dinleyicinin gönlünde taht kurarak, Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri haline geldi.

İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık, Türk oyuncu, sunucu ve yönetmen. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005-2006 sezonunda Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu.

Zach King kimdir?

2013 yılının en hızlı büyüyen sosyal medya sistemlerinden birisi olarak dikkatleri çeken Vine, Zach King isminin dünya genelinde ciddi anlamda popüler olmasını sağlayan sistemlerden birisi olarak da dikkat çekti. Vine için çektiği 6 saniyelik videolar kısa zaman içerisinde dilden dile hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

6 saniyelik videolar içerisindeki inanılmaz yaratıcılık ve kurgu tekniklerini kullanarak Zach King, Vine hesabında milyonlarca üyeye ulaşmayı başardı ve Tam bir Vine fenomeni olarak günümüzde de dikkatleri çekti.

Seyhan Şaşko kimdir?

Spor spikeri. 7 Ocak 1989 Makedonya doğumlu olan Seyhan Şaşko, babasının mesleği sebebi ile 3 yaşındayken İstanbul'a taşınıp, eğitimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Şaşko, Bein Sports'ta spikerlik kariyerini sürdürüyor.

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