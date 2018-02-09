Beyaz Show konukları, bu akşam ekrana gelecek olan program öncesinde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Programa konuk olacak olan isimleri araştıran izleyiciler, internet üzerinde "Beyaz Show konukları" aramasını arttırdı. Peki Beyaz Show'a bu akşam kimler katılacak? İşte 9 Şubat Beyaz Show konukları ve detaylar...

BEYAZ SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Beyaz Show'a bu hafta Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuk olacak.

BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Programın ilk bölümünde Burak Kut, en sevilen şarkılarından “Yaşandı Bitti”yi söyleyince stüdyoda adeta yer yerinden oynadı.

Yedi eski dostun bir akşam yemeğinde biraraya gelmeleri ve cep telefonlarına gelen mesajları sesli olarak birbirlerine okumalarıyla gelişen olayları konu alan Ferzan Özpetek’in yapımcılığını yaptığı “Cebimdeki Yabancı” filminin konusu gece boyu tartışıldı.

Bir Beyaz Show klasiği “Seyirci Soruları” stüdyoda ve ekran başında yine kahkaha tufanı estirdi. Seyircilere “Cep telefonunuzla yaptığınız en büyük hata nedir?” diye soran Beyaz, gelen cevapları okuyunca herkesi güldürdü.

Beyaz, bir anda canlı yayında konuklarının cep telefonlarına gelen son mesajları okumak isteyince stüdyoda biraz gerginlik yaşandı. Neyse ki kritik bir mesaj olmaması hepsini rahatlattı.

Leyla Lydia Tuğutlu bütün gece güzelliği ve zarifliğiyle adeta herkesin gözünü kamaştırdı.

Burak Kut programın kapanış bölümünde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla herkesi mest etti.

Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla Kanal D'de olmaya devam edecek...

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