Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimlerdir? sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta da merak ediliyor. Beyaz Show'da geçen hafta Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu konuk olmuştu. Peki Beyaz Show bu hafta var mı?

BEYAZ SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Beyaz Show her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyor. Ancak Kanal D yayın akışında bu hafta Beyaz Show görünmüyor. Bu yüzden Beyaz Show'un bu haftaki konukları da açıklanmadı. Beyaz Show hakkında detalı bilgiler geldikçe sizlere akratacağız.

BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA

Beyaz Show'un geçen haftaki (19 Ocak) konukları Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu.

Programın açılış bölümüne, daha önce pazarda mandalinacılık yaparken çektiği videoların sosyal medyada fenomen olmasıyla tanınan Veysel Mutlu damga vurdu. “Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.

Pamela Spence dijital ortamda yayınladığı ve arabesk şarkılardan oluşan yeni albümü ile Beyaz Show’daydı. Söylediği klasik arabesk şarkılarla herkesin kalbini kazandı.

Ali Atay’ın hem yazıp hem yönettiği “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak program boyunca hem enerjileri hem de sempatiklikleriyle herkesin takdirini kazandı.

Sarp Apak yine kendinden bekleneni yaptı ve bir Beyaz Show klasiği olarak “Efulim” şarkısıyla stüdyoda romantik rüzgarlar estirdi.

Kız arkadaşına Beyaz Show sahnesinde evlenme teklif etmek için gelen Uğur Yıldırım “Hayır” yanıtı alınca hem kendisi hem de izleyiciler kısa süreli şoka girse de gerçek sonradan anlaşıldı. Programdan önce gizlice Uğur’un kız arkadaşıyla konuşup şaka yollu “Hayır” yanıtı vermesini isteyen Beyaz, böylece amacına ulaşmış oldu ve herkesi şaşırttı. Uğur ikinci kez teklifini yenileyip “Evet” yanıtı alınca da her şey tatlıya bağlanmış oldu.

Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla Kanal D'de olmaya devam edecek...

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