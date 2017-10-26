Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği ve yıllardır yayınlanan talk show "Beyaz Show" yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Canlı yayınla yeniden sevenleriyle buluşacak olan Beyaz Show'un konukları da oldukça merak ediliyor. Peki Beyaz Show konukları kimler? İşte Beyaz Show konukları ve detaylar...

BEYAZ SHOW BAŞLIYOR

İlk olarak 6 Aralık 1996 tarihinde yayın hayatına başlayan ve sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı talk show programı Beyaz Show, yeni sezonuyla Cuma akşamı izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Beyaz Show'u bekleyen izleyiciler ise bir yandan heyecanlı bekleyişini sürdürürken bir yandan da programa gelecek konukların kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Beyaz Show konukları kimler? İşte Beyaz Show'a bu hafta katılacak konuklar...

Beyaz Show'un bu haftaki konukları;

Acun Ilıcalı

Simge Sağın

Murat Yıldırım

Özge Gürel

Yıllardan beri ekranlarda olan talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonu 27 Ekim Cuma günü (yarın) başlayacak ve saat 23:15'te canlı olarak Kanal D'de olacak.

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Beyaz Show konukları

Beyaz Show ne zaman başlayacak?