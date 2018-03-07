Beyaz Show konukları için bekleyiş sona erdi. Yayınlanan fragmanla birlikte açıklanan Beyaz Show konukları, izleyicileri ekrana kilitleyecek. Birbirinden sürpriz isimlerin konuk olacağı Beyaz Show'da bu hafta kahkaha eksik olmayacak. İşte 9 Mart Beyaz Show konukları!

BEYAZ SHOW KONUKLARI

Beyaz Show'a bu hafta Candan Erçetin, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk olacak. Beyaz Show, 9 Mart Cuma akşamı saat 23:45'te izleyicisiyle buluşacak.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da doğdu. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılan Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu ve ardından Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı.

Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ahmet Kural, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Bir süre boyunca çeşitli dizilerde rol alarak ekranlarda görünmeye başlayan Ahmet Kural, 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı.

Sonrasında da İşler Güçler adlı dizide rol aldı ve tanınan bir isim oldu. Ardından Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2 adlı sinema filmlerinde başrol oynayan Ahmet Kural, aynı zamanda Kardeş Payı adlı dizide başrol oynamıştır.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplayan Cemcir, Takva ve Yeraltı filmlerinde yardımcı oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen "Çalgı Çengi", Düğün Dernek filmleri ve İşler Güçlerde Ahmet Kural ile başrol oynamıştır.

2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynamıştır.

CANDAN ERÇETİN KİMDİR?

Candan Erçetin, 10 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. Yirmi yılı aşkın şarkıcılık kariyeri bulunan Candan Erçetin, Galatasaray Lisesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti ve ardından ses eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi'nde Klasik Arkeoloji bölümünü bitirdi. Okuldaki son yılında "Halley" şarkısıyla Türkiye'yi 1986 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Klips ve Onlar grubunun bir üyesi olarak yarışmaya dahil oldu.

Müzikal kariyerine başlamak istemeyen Candan Erçetin, arkeoloji eğitimine devam etti ve 1995'te Hazırım albümüyle çıkış yaptı. 1997'de hit olan "Yalan" şarkısını içeren Çapkın albümünü yayımladı. 2000'de yılın en çok satanı olan Elbette'nin ve 2002'de "Gamsız Hayat" şarkısı eşliğinde yayımlanan Neden'in ardından Melek (2004), Kırık Kalpler Durağında (2009) ve Milyonlarca Kuştuk... (2013) albümlerini satışa sundu.

1994'te sunuculuk da yapan Candan Erçetin, 2007'de Candan Erçetin'le Beraber ve Solo Şarkılar programını sundu. 2005'te Yıldızların Altında müzikalinin başrolünü oynadı.

Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı, 2009'da Galatasaray Üniversitesi'nde diksiyon dersleri vermeye başladı. 25 Haziran 2013 tarihinde Ünal Aysal tarafından Ümit Özdemir ile birlikte Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Işıl Aksoy, 29 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Aksoy, Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır.

Bazı sinema filmlerinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, 2011 yılı itibarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde Prenses Victoria rolüyle yer almıştır.

Saadet Işıl Aksoy, son olarak yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penélope Cruz'la birlikte rol almıştır.

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