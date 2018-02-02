Beyaz Show konukları, bu akşam ekrana gelecek olan program öncesinde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Programa konuk olacak olan isimleri araştıran izleyiciler, internet üzerinde "Beyaz Show konukları" aramasını arttırdı. Peki Beyaz Show'a bu akşam kimler katılacak? İşte 2 Şubat Beyaz Show konukları ve detaylar...

BEYAZ SHOW KONUKLARI KİMLER?

Beyazıt Öztürk'un sunumuyla ekrana gelen talk-show programı Beyaz Show, bu akşam yine sürpriz isimlerle izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a konuk olan isimler, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyordu. Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu! İşte 2 Şubat Beyaz Show konukları;

Burak Kut

Buğra Gülsoy

Çağlar Çorumlu

Leyla Lydia Tuğutlu

Serkan Altunorak

Şükrü Özyıldız

BEYAZ SHOW'UN SON PROGRAMINDA NELER YAŞANDI?

Beyaz Show'a geçtiğimiz programda Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu.

Programın açılış bölümüne, daha önce pazarda mandalinacılık yaparken çektiği videoların sosyal medyada fenomen olmasıyla tanınan Veysel Mutlu damga vurdu. “Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.

Pamela Spence dijital ortamda yayınladığı ve arabesk şarkılardan oluşan yeni albümü ile Beyaz Show’daydı. Söylediği klasik arabesk şarkılarla herkesin kalbini kazandı.

Ali Atay’ın hem yazıp hem yönettiği “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak program boyunca hem enerjileri hem de sempatiklikleriyle herkesin takdirini kazandı.

Sarp Apak yine kendinden bekleneni yaptı ve bir Beyaz Show klasiği olarak “Efulim” şarkısıyla stüdyoda romantik rüzgarlar estirdi.

Kız arkadaşına Beyaz Show sahnesinde evlenme teklif etmek için gelen Uğur Yıldırım “Hayır” yanıtı alınca hem kendisi hem de izleyiciler kısa süreli şoka girse de gerçek sonradan anlaşıldı. Programdan önce gizlice Uğur’un kız arkadaşıyla konuşup şaka yollu “Hayır” yanıtı vermesini isteyen Beyaz, böylece amacına ulaşmış oldu ve herkesi şaşırttı. Uğur ikinci kez teklifini yenileyip “Evet” yanıtı alınca da her şey tatlıya bağlanmış oldu.

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