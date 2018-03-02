Beyaz Show'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu talk show programı olan Beyaz Show'un yeni bölüm fragmanını göremeyen seyirciler, 'Beyaz Show neden yok' sorusuna yanıt aramaya başladı. Beyazıt Öztürk ise Beyaz Show'un neden yayınlanmayacağını Twitter hesabından açıkladı. Peki, 2 Şubat Beyaz Show neden yok? Beyaz Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Beyaz Show'un yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...

2 ŞUBAT BEYAZ SHOW NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Beyaz Show'un 2 Şbuat tarihli yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Beyaz Show'un bu akşam yayınlanmaması, izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Beyazıt Öztürk ise sosyal medya hesabından Beyaz Show'un neden yayınlanmayacağını açıkladı. Öztürk, Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmayacağını açıkladı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk "Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin." dedi.

Beyaz Show'un yeni bölümü 09 Mart Cuma akşamı izleyici ile buluşacak.

— Beyaz Show (@beyazshow) March 2, 2018

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