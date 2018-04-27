Beyaz Show bu hafta var mı? Kanal D'de yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen talk show programı Beyaz Show'un yayın akışında yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, Beyaz Show bu hafta var mı? 27 Nisan Beyaz Show yeni bölüm neden yok? Beyaz Show konukları belli oldu mu? İşte 27 Nisan Beyaz Show yeni bölümü hakkında detaylar...

BEYAZ SHOW BU HAFTA VAR MI? 27 NİSAN BEYAZ SHOW NEDEN YOK?

Beyaz Show'un yeni bölümü bu haft yayınlanmayacak. Beyaz Show konukları ile ilgili bir açıklama yapılmazken, yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Kanal D yayın akışına baktığımız zaman Beyaz Show'un yerine 'İnsanlık Suçu' adlı dizi yer alıyor.

BEYAZ SHOW GEÇEN HAFTA GÜLDÜRMEYE DEVAM ETTİ

Ünlü sanatçı Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin başrol oyuncuları Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Survivor 2018 yarışmacısı Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper ve “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oldu.

Programın giriş bölümüne konuk olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş, yaşadıkları aşırı heyecan ve sempatiklikleriyle herkesin dikkatini çekti.

Deniz Seki gece boyunca söylediği şarkılarla stüdyoda ve ekran başındaki herkese tam bir müzik şöleni yaşattı.

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin sürekli en üst sıralarında bulunan yazar ve konuşmacı Metin Hara, gece boyunca ilişkisi hakkında çeşitli ipuçları verdi. Beyaz’ın sürekli olarak ilişkileri hakkında meraklı sorular sorması ise herkesi güldürdü.

Survivor’dan elenip ayağının tozuyla Beyaz Show stüdyosuna gelen Cumali Akgül’e Beyaz’ın büyük bir sürprizi vardı. Uzun süredir görmediği çocuklarını karşısında gören Cumali büyük şok ve sevinç yaşadı.

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul dizinin neden bu kadar tuttuğunu yorumlarken, Deniz Baysal aslında bu duruma şaşırdığını söyledi.

Düdük yuttuğu için gittiği hastanede nefes alırken çıkardığı sesler nedeniyle çekilen videosu sosyal medyada fenomen olan 14 yaşındaki Şerif Dönmez Beyaz Show’a konuk oldu. Şerif’in yaşadıkları herkesi gülme krizine soktu.

Sevilen şarkıcı Yankı Alper, yeni çıkardığı teklisi “Ya Siyah Ya Beyaz”ı Beyaz Show sahnesinde seslendirdi ve herkesin beğenisini kazandı.

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