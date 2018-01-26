Beyaz Show neden yok? Geçtiğimiz hafta Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak ve İrem Sak'ı konuk eden Beyaz Show'un bu hafta yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler 'Beyaz Show neden yok', 'Beyaz Show yayından kaldırıldı mı' sorularını sormaya başladı. Peki, Beyaz Show bu hafta neden yok? Beyaz Show yayından kaldırıldı mı? İşte Beyaz Show ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

BEYAZ SHOW NEDEN YOK? 26 OCAK CUMA

Beyaz Show'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Programın yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ve yayın akışında Beyaz Show'un başlama saatinde 'Gülizar' dizisinin tekrarının yer alması izleyicide 'Beyaz Show neden yok' ve 'Beyaz Show yayından kaldırıldı mı' sorularına merak uyandırdı. Fakat, yayıncı kuruluş tarafından Beyaz Show'un neden yayınlanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Programın yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

BEYAZ SHOW BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Beyaz Show'un 19 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan bölümünde Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu.

Programın açılış bölümüne, daha önce pazarda mandalinacılık yaparken çektiği videoların sosyal medyada fenomen olmasıyla tanınan Veysel Mutlu damga vurdu. “Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.

Pamela Spence dijital ortamda yayınladığı ve arabesk şarkılardan oluşan yeni albümü ile Beyaz Show’daydı. Söylediği klasik arabesk şarkılarla herkesin kalbini kazandı.

Ali Atay’ın hem yazıp hem yönettiği “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak program boyunca hem enerjileri hem de sempatiklikleriyle herkesin takdirini kazandı.

Sarp Apak yine kendinden bekleneni yaptı ve bir Beyaz Show klasiği olarak “Efulim” şarkısıyla stüdyoda romantik rüzgarlar estirdi.

Kız arkadaşına Beyaz Show sahnesinde evlenme teklif etmek için gelen Uğur Yıldırım “Hayır” yanıtı alınca hem kendisi hem de izleyiciler kısa süreli şoka girse de gerçek sonradan anlaşıldı. Programdan önce gizlice Uğur’un kız arkadaşıyla konuşup şaka yollu “Hayır” yanıtı vermesini isteyen Beyaz, böylece amacına ulaşmış oldu ve herkesi şaşırttı. Uğur ikinci kez teklifini yenileyip “Evet” yanıtı alınca da her şey tatlıya bağlanmış oldu.

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