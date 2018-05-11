Beyaz Show yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarına gelmeyecek. Beyaz Show geçen haftaki bölümüyle sezon finali yapmıştı. O yüzden Beyaz Show yeni yayın dönemi başlayana kadar ekranlara gelmeyecek. Peki Beyaz Show'un sezon finali bölümünde neler yaşanmıştı? İşte detaylar...
BEYAZ SHOW SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu.
"İsmini Vermek İstemeyen İzleyici" olarak canlı yayına bağlanan sevilen Ezgi Mola, kız çocuğu taklidi yaparak en iyi arkadaşı Enis Arıkan’a evlenme teklifi etti.
Programın giriş bölümde seyircileri beklenmedik bir sürpriz karşıladı. “Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık” filminin karakterlerini stüdyoda ağırlayan ünlü şovmen, yaptığı esprilerle herkesi güldürdü.
“Sesi Gülen Adam” Koray Avcı, sevilen şarkılardan oluşan potpurisiyle stüdyodaki ve erkan başındaki izleyiciler tam bir müzik şöleni yaşattı.
Üst üste sürprizlerin yaşandığı sezon finalinde Jet Sosyete ekibi de boş durmadı. Bartu Küçükçağlayan, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol arkadaşlarını “tiye almak” için çektiği videoyla tüm herkesi kahkahalara boğdu.
Beyaz’ın sürprizlerinin sıradaki kurbanı ise Enis Arıkan oldu. Sosyal medyada annesi ile çektiği videolarla dikkat çeken Enis Arıkan’ın annesi Selma Arıkan’ı gizlice stüdyoya getiren Beyaz, başta Enis Arıkan olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Stüdyoya girdiği andan itibaren verdiği pozitif enerji ve rahatlağıyla dikkat çeken Selma Arıkan, herkesin sevgilisi oldu.
Beyaz’a bir sürpriz de “Beyaz Show’un gediklisi” Kubat’tan geldi. Yeni çıkan albümü Türküyüz’ü kaptığı gibi soluğu stüdyoda olan sevilen türkücü Kubat, yeni albümünde yer alan “Firari” parçasıyla kulakların pasını sildi.
Ekonomi programı ile beğeni kazanan güzel sunucu ve yazar Beste Uyanık, kaleme aldığı “Koca Bulma Sanatı” kitabıyla Beyaz Show’a renk kattı.
Beyaz Show’daki sürprizler tufanı Ezgi Mola ile devam etti. “İsmini Vermek İstemeyen İzleyici” olarak canlı yayına bağlanan sevilen Ezgi Mola, kız çocuğu taklidi yaparak en iyi arkadaşı Enis Arıkan’a evlenme teklifi etti.
Beyaz Show’un sezon finalindeki müzik şöleni Koray Avcı’yla devam etti. Yüreğe dokunan şarkıların ustası Koray Avcı, söylediği muhteşem şarkıların yanı sıra yaptığı klarnet şovuyla da herkesi mest etti.
Sezonun son bölümünü bomba gibi bir finalle tamamlayan Beyaz, yeni sezonda da ekranda olacağının müjdesini verdi.
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