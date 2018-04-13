Beyaz Show'un bu akşam ekrana gelmemesiyle birlikte izleyiciler programın neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için "Beyaz Show neden yok?" sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Peki Beyaz Show neden yok? Beyaz Show ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı ve detaylar...

BEYAZ SHOW NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllardan beri ekrana gelen Beyaz Show bu akşam ekrana gelmeyecek. Miraç Kandili sebebiyle Kanal D'nin yayın akışında yer alan Miraç Kandili'ne özel "Miraç Kandili Özel" programı saat 21:30'da başlayacak ve ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin tekrar bölümü 23:00'de ekrana gelecek.

Beyaz Show'un bu akşam ekrana gelmemesi nedeniyle henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

13 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 - Kanal D ile Günaydın Türkiye

09:45 - Çocuklar Duymasın (tekrar)

12:45 - Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)

15:00 - Magazin D (canlı)

16:30 - Arka Sokaklar (tekrar)

18:45 - Ahmet Hakan'la Kanal D Haber (canlı)

20:00 - Arka Sokaklar (tekrar)

21:30 - Miraç Kandili Özel (canlı)

23:00 - Mehmed Bir Cihan Fatihi (tekrar)

02:00 - Siyah Beyaz Aşk (tekrar)

04:15 - Gelinim Mutfakta (tekrar)

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