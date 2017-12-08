Beyaz Show’a bu hafta; Gökhan Tepe, Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil konuk oluyor. Beyaz Show 8 Aralık 2017 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk pop müziğinin sevilen sesi Gökhan Tepe, "Maide’nin Altın Günü" filmi ile Ezgi Mola, sevilen oyuncular Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil konuk oluyor.
Beyaz Show Helyum
Helyum Gazı, Konuklar (kalın-ince) olmak üzere içine çekmiştir. Konuşmalar esnasında konukların sesi kalın veya ince çıkması üzerine ortaya komik bir durum ortaya çıkmıştır. Programa konuk olduğunda Ajdar gazı içine çekmemiştir ve programda komik bir durum ortaya çıkmıştır.
Beyaz Show Klostrohobi
Seyircilerin program başlamadan önce bir kabinin içine toplu olarak veya tek kişi halinde düşüncelerini söylediği bir bölümdür.
Beyaz Show Yazılar
Beyaz'ın program başlamadan önce seyircilere verdiği kâğıtlara bir konu üzerinde (en çok merak ettiğini şey vb) sorular sorarak seyircilerin düşüncelerini aldığı ve programın sonlarına doğru okuduğu yazılardır.
Beyaz Show Vine
Seyircilerin, Beyaz'ın verdiği bir konu üzerinden programa çekip gönderdikleri kısa videolardan oluşan bölümdür. Engin Altan Düzyatan'ın katıldığı bir programda adının üzerine yapılan vine'lar çok ilgi çekmiştir.
Beyaz Show İlginç Konuklar
Beyaz'ın tuhaf hayat hikâyeleri olan insanları bulup programın sonlarına doğru onlarla beraber konuştukları bölümdür.
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