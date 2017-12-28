Beyaz Show konukları kimler? sorusu her hafta programı takip edenler tarafından merak ediliyor. Her Cuma akşamı Kanal D'de seyircisinin karşısına çıkan Beyaz Show canlı yayınla yarın ekranlara gelecek. Geçen hafta programın konukları Jean Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Gökçe, Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu idi. Konuklardan dünyaca ünlü isim Jean Claude Van Damme oldukça ilgi gördü.

BEYAZ SHOW BU HAFTAKİ KONUKLAR - 29 ARALIK

Beyaz Show'un yarın (29 Aralık Cuma) canlı olarak yayınlanacak bölümünde kimlerin konuk olacağı merak ediliyor. Programa bu hafta kimlerin konuk olacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuklar belli olur olmaz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Beyaz Show konukları

beyaz showun konukları kimler

29 aralık Beyaz Show

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