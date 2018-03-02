Beyaz Show’a bu hafta; Candan Erçetin, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor! Beyaz Show 2 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te ekrana gelecek.

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.

Beyaz Show'a geçen hafta Ferhat Göçer, “Çocuktan Al Haberi” programının ünlü sunucusu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk olmuştu. Geçen hafta Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı.

“Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı.

“Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu.

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