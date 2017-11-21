Beyaz TV, Boşnakların tepki gösterdiği Rasim Ozan Kütahyalı'nın görevine son verdi

Beyaz TV, Pazar akşamı katıldığı "Derin Futbol" programında Boşnaklara yönelik sarf ettiği söz nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın görevine son verdi. Kanal yönetiminin aldığı kararı, Pazartesi akşamı programın sunucusu Ertem Şener canlı yayında kamuoyuna duyurdu.

Ertem Şener, "Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

"Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı'ya bilinçli bir operasyon yaptılar" ifadelerini kullanan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır."

Beyaz TV önünde protesto gösterisi düzenlenmişti

Aynı zamanda Sabah gazetesi yazarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, akşam saatlerinde başlayan Derin Futbol programına çıkmamıştı.

Boşnaklar, Kütahyalı'nın kendisine yapılan bir şaka sonrası sarf ettiği söze büyük tepki göstermişti.

Boşnak kökenli MHP İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'den Kütahyalı ile yollarını derhal ayırmasını istemişlerdi.

Pazartesi akşamı bir grup İstanbul'da Beyaz TV binasının önünde kanalı ve Kütahyalı'yı protesto etmişti.

Protesto gösterisi sırasında TOMA'lar hazır bekletilmiş, "Rasim gelecek hesap verecek" sloganları atılmış, Beyaz TV'nin Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular yaklaşık 1 saat süren eylemlerine son vermişlerdi.