Cici annem tam bir beyaz yakalı, evde çok vakit geçiremez ve yemek yapmaya da vakit bulamaz. Ancak fırsat buldukça tencere satın alıyor. Bir gün geliyor “Bu evin dekorasyonuna uygun” deyip kırmızı bir tencere alıyor, diğer gün “Bunda süper et pişiyormuş” diye ağır döküm bir tava alıyor. Şimdi gözü android düdüklü tencerede... Üstelik yalnız değil, bu dünya çapında bir tencere aşkı! HT Pazar'dan Ece Ulusum'un haberi...

Yıllardır dünyanın internet alışverişi yükünü çeken Amazon adlı sitede son 3 yıldır en çok satılan ürün, bir düdüklü tencere.

Orta boyu 81 dolar değerindeki elektronik panelli tencere, ürün yorumlarından gördüğüm kadarıyla kadınların rüyasını süslüyor. Ve hatta bu meşhur tencerenin Facebook’ta 1 milyon 65 bin takipçili bir sayfası var. Tencerenin boy boy fotoğraf ve videolarını paylaşıyorlar. Bu tencere birçok Instagram ünlüsünden daha fenomen... Aynı şekilde Instagram’da #tencere #tenceresetim #çeyiz gibi hastag’lerde kullanıcılar tencerelerinin fotoğrafını paylaşıyor. Bu paylaşımlar epey de beğeni alıyor. Sadece o değil, bu yıl ülkemizi de saran “Black Friday’’ indirim çılgınlığı ‘vesilesiyle hepsiburada. com bir günde 2 milyon ürün satarak tencere, tava, düdüklü tencerede de Türkiye genelindeki 2 günlük satışı tek bir günde gerçekleştirdi. Bu bitmek bilmeyen tencere aşkı hakkında son sözü gazetede çalışan bir arkadaşımız sosyal medya paylaşımıyla söylemiş oldu. 3 bin liralık bir setin altına şöyle yazmış: “Bana gelecek erkek tek taşla değil, şu tencere setiyle gelsin!”

10 MİLYAR DOLARLIK DEV SEKTÖR

Tencere, tava ve diğer mutfak gereçleri Türkiye’de kocaman bir ekonomi. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Uğur Kaymak’ın geçen ay paylaştığı verilere göre; Türkiye’de bu sektörün büyüklüğü 10 milyar dolar ve en çok satılan ürünlerin başında yine tencere, tava var. Hane başı züccaciye harcaması yıllık 2 bin lira. Sırf AVM’lerde yalnızca züccaciye eşyası satan 1000 mağaza bulunuyor... 4 yıl önceye göre neredeyse 5 kat büyümüş ve kimi tencere, tava setleri lüks kategorisine bile girmiş. Eskiden annelere tencere alınca burun kıvrılırdı, şimdi şu tanesi 300 lirayı bulan döküm tavalardan alın bakın neler oluyor. İyi de neler oldu da tencere aşkımız ‘taştı’?

’TENCERELERİM ASKERLERİM GİBİ’

İlk önce kadınlara sormaya baş- ladım. Aldığım yanıtlar epey şaşırtıcıydı. Ne dedilerse birebir aktarıyorum; “Tencere deme bana!”, “İyi tencere kullanan kadınlar evde kendilerinin daha baskın olduğunu düşü- nüyor, daha güçlü... Ben kendimi daha iyi hissediyorum”, “Onlar benim askerlerim gibi sanırım egomu tatmin ediyorum”, “Döküm tencere almak için deliriyorum, indirim bekliyorum”, “Tencere bu lazım olur...”

Bir diğer yandan tencere satışı yapan birkaç mağazanın satış danışmanlarına danıştım, Handan Hanım “Sağlıklı yeme içme trendlerinin etkisi var. Sağlıklı yemek demek tencere yemeği demektir. Genelde bize yağsız pişirmeye uygun ürünler soruluyor” dedi. Hemen yanındaki iş arkadaşı “Instagram’da şık görünen tencereyi soran da oldu” diye ekledi... Dizi ve filmlerindeki ürün yerleştirmeler, şef programlarının etkisi de bir çeşit pazarlama. Aldığım verileri uzmanlarla paylaştım. Kafa kafaya verip özellikle de kadınların tencereyle olan bağını düşündük.

‘DUYGUSAL YATIRIM’

Başta kime sorsam “Hiç düşünmemiştim, gerçekten de böyle bir tutku var” dedi. Sonra da araştırmaları inceleyip yorumladılar. İlk olarak Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut “Bu kadınlarımızın yedirme telaşından kaynaklanıyor olabilir. Hani iyi yemek yapan, herkesi doyurabilen kadın iyi annedir gibi... Bazı insanlar o tencerede iyi bir yemek yaptıklarında daha iyi, başarılı, sevilen ve önemsenen bir insanmış gibi hissediyor ve bu da duygusal tatmin yaratıyor” dedi. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Psikiyatr Dr. Alparslan Asil Budaklı ise işin daha çok sosyalleşmekle ilgili olduğunu düşünüyor ve şöyle açıklıyor;”Artık yemek yapma ve yeme açlık giderme dışında bir etkinlik. Sosyalleşmek için sofra kurmak, özel davetler düzenlemek, keyif almak için yemek, ayrıcalıklı tatlar alabilmek için farklı türlerde yemekler yapmak... Bunlar aslında duygusal yatırım. Alışkanlıkların değişmesinde medyanın etkisi var. Özellikle lüks tencere ve tavaların daha çok tüketilmesine neden olabilir.” Bu tür satın alma alışkanlıklarının altında bir de depresyonun olabileceğine dair çalışmalar da var... Yani uzmanlar duygusal tatmin konusunda hemfikir.

Tabii “Onlar benim askerlerim gibi sanırım egomu tatmin ediyorum” diye anlatan Gülçin Hanım’ınki biraz daha karmaşık ve tutkulu bir vaka...

‘TENCERE EVDEKİ KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERİR’

Uzman Klinik Psikolog Mine Altınsoy:Aslında alışveriş, her ne kadar önceden ihtiyaca yönelik olsa da günümüzde üretimin de artmasıyla amacı aşarak artık duygusal tatmin, sahip olma arzusu ve kontrol etme hissiyle gerçekleştirilen bir eylem haline dönüştü. Bu açıdan da alışveriş insanın ruh halini yükselten hayatın kontrolünü elinde tutuyormuş hissi veren bir olgu. Bir şey satın almak eşittir, bir şeye sahip olmak, o da eşittir güç. Bir de tabi aslında egzersizle ve mutlu anları düşündü- ğümüzde salgılanan serotonin hormonu, sahip olma hissiyle de salgılanıyor. Dolayısıyla alışveriş esnasında salgılanan bu hormon da ruh halini yükseltiyor...

Bir de ekonomi gittikçe kötüye giderken dünya çapında yemek yapmak da aslında çalışmayan kadının evdeki gücünü gösterir. Yani bu şekilde hayatta kalmaya destek oluyor ve bunu da tencereyle gerçekleştiriyor. Hatta yaygın söylemi bile var; evde bir tencere kaynasın yeter.

‘RENKLİ TENCERELER MODA’

Galip Bağcı (Karaca İcra Kurulu Üyesi ve Grup Pazarlama Direktörü): Kadınların evlerinde kendini en iyi hissettiği ve evin aslında kalbi olan yer mutfaklardır. Kendi sanatlarını konuşturdukları, kendi lezzetlerini hazırladıkları ve bu lezzetleri hazırlarken vazgeçemedikleri ürünse tencerelerdir. Bir tencere ne kadar kaliteli ve ne kadar sağlıklı materyallerden üretilirse yemekler de bir o kadar lezzetlenir. Biz Karaca olarak Türkiye’de ilk defa granitten tencere ürettik. Son dönemde özellikle klasik tarz tencereler yerine daha renkli tencereler tercih edilmeye başlandı.

TENCERE ALMA KONUSUNDA TAKINTILI MISINIZ?

1. Paranı başka bir şeye harcamanız gerekirken onlardan feragat edip sadece tencere alıyorsanız.

2. Aldığınız halde çoğunlukla kullanmıyorsanız.

3. Evde çok benzerleri varsa ve yine de alıyorsanız.

191 BİN

Sadece Instagram’da #tencere hashtag’inde 34 bin, #tencereyemegim hashtag’inde 191 bin fotoğraf paylaşımı var.

Kadınlardaki tencere aşkının karşılığı erkeklerde matkap. Hatta buna “Yapı market fetişi” diyen bile var. İnternetteki forumlarda uzun uzun matkap sevgisini anlatan adamlar var...