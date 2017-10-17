Beyazıt Devlet Kütüphanesi artık 24 saat hizmet veriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kütüphane, tarihi geçmişi, kitap sayısı, koleksiyonları ve derleme kütüphanesi ile araştırmacı ve okuyuculardan yoğun talep görüyor. Nisan ayından bu yana çalışma süresi artırılarak 08.00-22.30 arası hizmet vermeye başlayan kütüphane, artık hiç kapanmayacak. Kütüphanede ayrıca Beyazıt konferansları, sergiler, yazar-okur buluşmaları, paneller ve açık oturumlar düzenlenecek.

İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 94’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan “6-8 Ekim Sayfaları: Manşetlerde İstanbul’un Kurtuluşu 6-8 Ekim 1923” sergisi de ziyarete açıldı. Büyük bir kütüphaneye duyulan ihtiyacı ve bu doğrultudaki talepleri gören Sultan 2. Abdülhamid’in girişimleriyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ülkenin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye’nin ilk milli kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.