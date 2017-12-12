İstanbul’un merkezi bölgelerinde son dönemlerde hummalı bir çalışma söz konusu. Kentin işlek meydanlarını trafikten arındırarak yayalaştırılmayı ve modern bir görünüm kazandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında Taksim, Üsküdar ve Kabataş gibi meydanlarda düzenleme projeleri yürütülüyor. Çalışmaların devam ettiği alanlardan biri de tarihi Beyazıt Meydanı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray meydanı olarak kullanılan Beyazıt Meydanı çalışmaları havadan görüntülenerek projenin son durumu gözler önüne serildi. İBB’nin “Fonksiyonel olduğu kadar kent estetiği açısından da en iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla, kent kimliğine duyarlı, erişilebilir bir kentsel tasarım çalışması yapılması hedefleniyor” açıklamasıyla hayata geçirdiği ‘Beyazıt Meydanı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nde İstanbul Üniversitesi merdivenlerinden başlayarak meydanın belli bir kısmında çalışmalar yürütüldüğü görüldü.

TAMAMI YAYALAŞACAK

17 Nisan 2013’te İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje, yoğun yaya ve taşıt trafiğine sahip meydanın, yayaların ve taşıtların duraksama gerekçelerinin yanı sıra halkın dinlenme, eğlenme, seyretme gibi fonksiyonları için çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre meydan düzenlemesinin ilk etabında, yüksek araçların girişine izin vermeyen Darülfünun Altgeçidi yenilenmişti. Yüksekliği 2.90 metreden 4.70 metreye çıkartılacak altgeçidin ismi de Vezneciler Altgeçidi olmuştu. Proje tamamlandığında Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camii’nin çevresi yeniden düzenlenecek ve bölge büyük bir meydana kavuşacak.

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