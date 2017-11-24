Beyazıt Öztürk emekli mi oluyor?, Beyazıt Öztürk hakkında flaş iddia

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün emekli olup, Beyaz Show'u bırakacağı öne sürüldü.

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre 22 yıllık serüven sona erecek. Öztürk'ün daha önce de Beyaz Show'u bırakacağına dair haberler çıkmıştı. Ünlü sovmen geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bıraktığını söylemişti.

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Beyaz Show