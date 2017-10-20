Beyazıt tramvay hattında arıza

İBB'den yapılan açıklamaya göre; T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattında oluşan arıza giderildi.

— Metro İstanbul (@metroistanbul_) October 20, 2017

Tramvay hattına enerji sağlayan katener telinin Beyazıt İstasyonu'nda kopması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. İHA'nın haberine göre seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş- Eminönü arasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt İstasyonu'nda koptu. Bu nedenle Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

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