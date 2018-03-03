İngilizce konuşan ülkelerin pop müzik yıldızlarının ödüllendirildiği Global Awards töreninin ilki, önceki gece İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Eventim Apollo Konser Salonu’nda gerçekleşen ve ünlü isimlerinin akın ettiği ödül gecesinin yıldızı ise Kosova asıllı İngiliz pop yıldızı Rita Ora oldu.

27 yaşındaki sanatçı, beyaz mayosu üzerine giydiği beyaz montuyla çıktığı sahnede yine hepsi beyaz giyinmiş dansçıları ile birlikte 1500’e yakın davetliyi coşturdu.