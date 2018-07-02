HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün “Bütünşehir Yasası” ile sınırlarına bağlanan çevre yerleşimlerde alt yapı seferberliği sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bir yandan muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit ediyor, yapılacaklar çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Başkan Kocaoğlu’nun Nisan ayında Beydağ’da gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında baraj havzasında kaldığı için Kurudere Mahallesi Ova mevkisine taşınan bölge sakinleri, içme suyu şebekesi taleplerini iletmişti. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun talimatı üzerine İZSU tarafından yürütülen proje çalışmaları hızlandırılarak imalata başlandı.

YENİ ŞEBEKE

İZSU Ödemiş Şube Müdürlüğü’nce yürütülecek çalışmalar kapsamında Ova mevkisine 10 kilometrelik içme suyu şebekesi döşeniyor.

Ayrıca Bakır ve Karaoba mahallelerinin de içme suyu şebekesi yenilenecek. Toplam 22 kilometrelik içme suyu şebekesi ve branşman hattından oluşan yatırım 3 milyon liraya malolacak.

11 İLÇEDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun talimatıyla İZBETON, İZSU, ESHOT, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Trafik Denetleme Şubesi elemanlarından oluşturulan “Toptan Çözüm” ekipleri, 11 ilçenin 386 mahallesinde farklı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Toptan Çözüm” ekipleri, bu kapsamda sathi kaplama, asfalt serimi, sokak parke tamiri, park düzenlemeleri, oyun grupları, okul önüne bariyer, yükseltilmiş yaya geçidi, cami temizliği, branşman ve şebeke yenileme, yağmur suyu hatlarını yenileme ve kanalizasyon çalışmaları yapıyor.